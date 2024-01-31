TikTok kullanıcıları için kritik bekleyiş: 24 saat kaldı!

Tiktok'un milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren anlaşma için henüz bir sonuca varılmadı. Eğer anlaşma sağlanmaz ise TikTok’ta artık o seçenekler olmayacak.
Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile anlaşma masasına oturdu. Son 24 saati kalan anlaşmada gergin müzakere devam ediyor.
Ödemler düşük
UMG, Tiktok’un ödemelerini az buldu. Müzik şirketi, diğer sosyal medya platformları ile karşılaştırıldığında sanatçılara ve şarkı yazarlarına önerdiği ödeme oranının çok düşük olduğunu savunuyor.
Mevcut anlaşmaları için son 24 saate girildi. Anlaşma sağlanmaması durumunda Taylor Swift, Harry Styles gibi ikonik sanatçıları bünyesinde barındırırken şirket, sanatçıların şarkılarını TikTok'tan kaldıracak.
UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;
Drake
The Beatles
Blackpink
Frank Sinatra
Nirvana
Queen
Rammstein
The Weeknd
The Rolling Stones
Elton John
Eminem
Lady Gaga
Billie Eilish
Justin Bieber
Ariana Grande
Kanye West
Katy Perry
Shawn Mendes
Metallica
Selena Gomez
Kendrick Lamar
Sam Smith
Andrea Bocelli
Rihanna
Post Malone
Taylor Swift
Amy Winehouse