TikTok kullanıcıları için kritik bekleyiş: 24 saat kaldı! TikTok, henüz Universal Music Group (UMG) ile yeni bir anlaşmaya varamadı. Anlaşılmaya varılmazsa artık TikTok’ta onlar olmayacak. İşte, tüm detaylar…

ensonhaber.com

Tiktok'un milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren anlaşma için henüz bir sonuca varılmadı. Eğer anlaşma sağlanmaz ise TikTok’ta artık o seçenekler olmayacak.

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile anlaşma masasına oturdu. Son 24 saati kalan anlaşmada gergin müzakere devam ediyor.

Ödemler düşük

UMG, Tiktok’un ödemelerini az buldu. Müzik şirketi, diğer sosyal medya platformları ile karşılaştırıldığında sanatçılara ve şarkı yazarlarına önerdiği ödeme oranının çok düşük olduğunu savunuyor.

Mevcut anlaşmaları için son 24 saate girildi. Anlaşma sağlanmaması durumunda Taylor Swift, Harry Styles gibi ikonik sanatçıları bünyesinde barındırırken şirket, sanatçıların şarkılarını TikTok'tan kaldıracak.

UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;

Drake

The Beatles

Blackpink

Frank Sinatra

Nirvana

Queen

Rammstein

The Weeknd

The Rolling Stones

Elton John

Eminem

Lady Gaga

Billie Eilish

Justin Bieber

Ariana Grande

Kanye West

Katy Perry

Shawn Mendes

Metallica

Selena Gomez

Kendrick Lamar

Sam Smith

Andrea Bocelli

Rihanna

Post Malone

Taylor Swift

Amy Winehouse