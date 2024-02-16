TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 8 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
TRT Spor TFF 1. ligde oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
16 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
16 Şubat Cuma
20:00 Göztepe - Manisa FK (TRT SPOR)
17 Şubat Cumartesi
13:30 Tuzlaspor - Boluspor (TRT SPOR)
16:00 Giresunspor - Keçiörengücü(TRT SPOR)
19:00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (TRT SPOR)
18 Şubat Pazar
13:30 Bodrum FK - Altay (TRT SPOR)
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT SPOR)
19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT SPOR)
19 Şubat Pazartesi
20:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor (TRT SPOR)