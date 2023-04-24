WhatsApp'ta yeni özellik! Fotoğrafa basılı tutun, çıkartmanızı görün... WhatsApp, çıkartma oluşturucu özelliğini aktifleştirdi. Böylelikle, galeride seçili fotoğrafın üzerine basılı tutarsanız, otomatik olarak çıkartma yapabileceksiniz.

Gün geçmiyor ki WhatsApp yine bir yenilikle gelmesin...

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulması WhatsApp, üçüncü tarafların fişini çekiyor.

Yeni gelen güncelleme ile kullanıcılara sunulan "çıkartma" özelliği, oldukça beğenildi.

iOS 16 ve sonraki sürümlerinde, bir fotoğraftaki süjeyi (örneğin bir kişi veya bina) fotoğrafın geri kalan kısmından ayırıp izole edebilir ve ardından kopyalayıp paylaşabilirsiniz.

Peki, WhatsApp çıkartması nasıl yapılır? İşte yapılışı...

Fotoğraflar uygulamasında veya Mesajlar ya da Safari gibi uygulamalarda bir fotoğrafı açın.

Fotoğrafın süjesini basılı tutun. Parlak beyaz bir çerçeve görünebilir.

Basılı tutmayı bıraktığınızda, Fotoğraflar uygulamasında Copy and Share (Kopyala ve Paylaş) veya Safari'de Konuyu Kopyala gibi seçenekler görünür.

Bir fotoğrafın süjesini kopyaladığınızda, Mesajlar veya Mail gibi uygulamalarla ya da AirDrop'u kullanarak bu süjeyi paylaşabilirsiniz. Ayrıca süjeyi kopyalayıp başka uygulamalara da (örneğin Notlar) yapıştırabilirsiniz.