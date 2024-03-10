Haberler



Bilgi



Yoğurda hurma ekleyip yiyin, mum gibi eriyin

Yoğurda hurma ekleyip yiyin, mum gibi eriyin Göbek bölgesindeki inatçı yağlardan kurtulmak birçok kişi için gerçek bir mücadele haline gelebilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü size mükemmel bir haberimiz var! Yoğurt ve hurma ikilisiyle kısa sürede kilolara veda edin. İşte tarifi…