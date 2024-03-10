Yoğurda hurma ekleyip yiyin, mum gibi eriyin

Hurma, sadece tatlı bir atıştırmalık olmanın ötesinde sağlık dolu bir besindir.
Yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi ile hurma, zayıflamak isteyenler için harika bir seçenektir.
Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma, aynı zamanda kişiyi uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur.
Dengeli kalori içeriğiyle de diyet listelerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelir.
Özellikle kabızlık ve hazımsızlık sorunu yaşayanlar için mükemmel bir formülle geldik. Yoğurt ve hurma mucizesiyle tanışın! İşte tarifi…
Her gün yoğurda hurma ekleyip tüketin
Göbeğinizden kurtulmak ve kilo vermek artık daha kolay! Her öğünde 1 kase yoğurda 3 adet hurma ekleyip tüketin. Bu diyeti uygularken bol miktarda su tüketmeyi unutmayın.
Su içmek aynı zamanda vücudu temizler ve metabolizmayı canlandırır, böylece kilo verme sürecini hızlandırır.