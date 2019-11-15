Çin, Mars'a iniş testini başarıyla tamamladı

Uzay yarışında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Çin, gelecek yıl Mars'a insansız bir uzay aracı göndermeyi planlıyor. Söz konusu uzay aracı için şimdiden testler gerçekleştiren Çin, ülkenin kuzeyindeki Cangciakou kentini seçti.

Mars'ın kayalık arazisine oldukça benzeyen bu bölgede; keşif aracıyla havada süzülme, engellerden kaçınma ve hızı düşürerek alçalma senaryoları başta olmak üzere çeşitli deneyler yapıldı.

Söz konusu deneyleri başarılı bir şekilde tamamlayan Çin, gelecek yıl Mars görevi için hazır olduğunun sinyallerini verdi.

ÇİN, UZAY YARIŞINDA OLDUKÇA İDDİALI

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu uzay yarışında son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, Mars görevini gelecek yıl başlatmayı planlıyor. Son yıllarda adını uzay alanında sıkça duyuran Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle ön plana çıkıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek, güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.