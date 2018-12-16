İstanbul Esenler'de Millet Bahçesi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Gezi benzeri bir provokasyon hedefinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"BURASI PARİS DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil. Burası Hollanda da değil. Sen eğer, Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya teşebbüs edersen, o televizyon ekranlarında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki; bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Yatırım bedeli 55 trilyon lira olan millet bahçemizi (15 Temmuz Millet Bahçesi), bugün resmen hizmete açıyoruz.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Bu defa kaçmaya fırsat bulamazsın ViDEO



"BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ"

Çevrecilik bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz, hizmet bizim işimiz.

Ülkemize ve milletimize yönelik husumetlerin altındaki sebeplerin en başında gelenlerden biri işte İstanbul'dur.

CHP ÇÖP DEMEKTİR

İstanbul'un su sorununu çözdük. 2040 yılına kadar böyle bir sorun yok.

CHP; çöp, susuzluk, hava kirliliği demektir. CHP yoksulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve CHP yoksulluğun daniskası demektir.

İstanbul, CHP döneminde susuzluktan kurumuştu, kokmuştu. Osmanlı'dan kalma çeşmelerin önündeki su kuyruklarının ucu gözükmüyordu.

TERÖRİSTLERİN BEYNİNDEYİZ

Her zaman teröristlerin beynindeyiz, onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE'YE 120 F-35 GELECEK

F-35'ler yapıyor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. Onların bile belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA UYARI

Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burası Paris değil. Burası Hollanda da değil. Sen eğer, Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya teşebbüs edersen, o televizyon ekranlarında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki; bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz.

BU DEFA KAÇMAYA FIRSAT BULUMAZSIN

Sen, 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçıp, Bakırköy belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bulumazsın, onu bil. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık."





