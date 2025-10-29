ABD'den açıklama geldi: Gazze'de ateşkes sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyetçi senatörlerle Kongre'de yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze'ye yönelik 'şiddetli saldırılar' düzenleyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin temkinli konuştu.

Vance, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerini 'ateşkesi ihlal etmekle suçladığına' işaret ederek, "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez" dedi.

Vance, "Hamas veya Gazze'deki başka birinin (İsrail) askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna yanıt vermesini de bekliyoruz ancak bunlara rağmen barışın devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

İSRAİL SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirlerin cesetlerini teslim edemediği için ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Gündüz saatlerinde ise Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

9 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Hamas, hareketin Refah'taki olayla bir ilişkisi olmadığını ve İsrail'in ateşkesi bozmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedilmişti.