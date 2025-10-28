İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Yisrael Katz adına yapılan açıklamada Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Katz, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürerek İsrail ordusunun 'büyük bir güçle karşılık vereceği' tehdidinde bulundu.

İSRAİL SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirlerin cesetlerini teslim edemediği için ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Gündüz saatlerinde ise Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

9 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Hamas, hareketin Refah'taki olayla bir ilişkisi olmadığını ve İsrail'in ateşkesi bozmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedilmişti.