Avrupalı liderler Trump-Putin görüşmesine ilişkin ortak açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'dan Trump'ın Putin ile planlanan görüşmesi öncesinde Ukrayna'da barışa ilişkin ortak yazılı açıklama geldi.

"TRUMP'IN ÇALIŞMALARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Açıklamada, "Başkan Trump'ın Ukrayna'daki ölümleri durdurmak, Rusya'nın saldırganlık savaşını sona erdirmek ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış ve güvenliği sağlamak için yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Söz konusu ülkelerin aktif diplomasiyi, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya yapılacak baskıyı birleştiren bir yaklaşımın başarılı olabileceğine inandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu çalışmayı diplomatik olarak desteklemeye hazır olduğumuz gibi Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları dahil Ukrayna'ya yönelik önemli askeri ve mali desteğimizi sürdürerek ve Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirleri koruyarak ve uygulayarak da desteklemeye hazırız. Diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz. Bu hayati çıkarların Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin şekilde savunmasını sağlayacak sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı da içerdiği konusunda hemfikiriz.

"AVRUPALILAR OLARAK BİRLİK İÇİNDEYİZ"

Ukrayna'nın kendi kaderi üzerinde seçim yapma özgürlüğüne sahip olduğunun altı çizilerek, "Anlamlı müzakereler ancak ateşkes ya da çatışmaların azaltılması bağlamında gerçekleştirilebilir. Ukrayna'da barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemez. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

Ayrıca açıklamada mevcut temas hattının müzakerelerin başlangıç noktası olması gerektiği belirtildi.

Ortak açıklamaya imza atan ülkelerin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığının altını çizilen açıklamada bu ülkelerin Ukrayna'nın yanında sağlam şekilde durmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Avrupalılar olarak birlik içindeyiz ve çıkarlarımızı ortaklaşa desteklemeye kararlıyız. Ukrayna'da hayati güvenlik çıkarlarımızı koruyan barış için Başkan Trump, ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.