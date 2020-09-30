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    Azerbaycanlı şehit annesinden duygulandıran konuşma

    Azerbaycan askerlerine destek için toplanan kalabalıkta konuşan şehit annesinin sözleri duygu dolu anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 10:00
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    Azerbaycanlı şehit annesinden duygulandıran konuşma

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar başlattı.

    Saldırılarda 12 Azerbaycanlı sivil şehit düştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

    ŞEHİT ANNESİNİN SÖZLERİ

    Ermenistan saldırılarına karşı sokaklara dökülen Azerbaycanlılar, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek haykırdı.

    Azerbaycanlı bir şehit annesinin "Oğlum, sana ömrüm helal olun" sözleri duygu dolu anlar yaşattı.

    Azerbaycanlı şehit annesinden duygulandıran konuşma ViDEO

    İŞGAL ALTINDAKİ BAZI YERLER GERİ ALINDI

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

    Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

    Azerbaycanlı şehit annesinden duygulandıran konuşma #1

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