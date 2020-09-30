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- Azerbaycanlı şehit annesinden duygulandıran konuşma
Azerbaycanlı şehit annesinden duygulandıran konuşma
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 10:00
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar başlattı.
Saldırılarda 12 Azerbaycanlı sivil şehit düştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.
ŞEHİT ANNESİNİN SÖZLERİ
Ermenistan saldırılarına karşı sokaklara dökülen Azerbaycanlılar, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek haykırdı.
Azerbaycanlı bir şehit annesinin "Oğlum, sana ömrüm helal olun" sözleri duygu dolu anlar yaşattı.
Azerbaycanlı şehit annesinden duygulandıran konuşma ViDEO
İŞGAL ALTINDAKİ BAZI YERLER GERİ ALINDI
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.