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    Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı

    Belçika'da çalışanlara, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı veren uygulamaya bugün başlandı.
    • 21.11.2022 - 16:27
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    Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı

    Belçika'da koalisyon hükümetini oluşturan partilerin çalışma hayatında reformla ilgili haziran ayında vardığı anlaşmadan sonra çıkarılan düzenleme, bugün yürürlüğe girdi.

    Düzenlemeyle çalışanlar, 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek.

    Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek.

    6 ay detayı

    Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek.

    Bu imkan, işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.

    Belçika da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı #1

    Ne düşünülüyor?

    AA'nın haberine göre; işverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

    Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyor.

    Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

    Belçika da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı #2

    Belçika da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı #3


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