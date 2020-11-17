Dolar
7.7362
0.3814%
Euro
9.1835
0.4352%
Altın
1886.93
-0.0365%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
469.812
0.3921%
Bitcoin
132807.6
2.559%
EXEN Coin
12.34
0.48%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Belçika'da korona aşısı ücretsiz olacak

    Belçika'da, koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel aşının halka ücretsiz yapılacağı açıklandı.
    • AA
    • 17.11.2020 - 14:34
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Belçika'da korona aşısı ücretsiz olacak

    Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, salgına karşı geliştirilen potansiyel aşılara ve ülkenin aşı stratejisine ilişin yerel basına açıklamalarda bulundu.

    AŞI BEDAVA OLACAK

    Koronavirüs aşısının zorunlu olmayacağına dikkati çeken Vandenbroucke, gelecekteki aşı için Belçika vatandaşlarından ve ülkede ikamet edenlerden ücret alınmayacağını belirtti.

    ÖNCELİK SAĞLIKÇILARDA VE YAŞLILARDA

    Vandenbroucke, etkili ve güvenli bir aşı çıkınca ülke nüfusunun en az yüzde 70'ini yani 8 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.  Aşıda önceliğin sağlık çalışanlarına ve yaşlılara verileceğini anlatan Vandenbroucke, bu konuda son kararın bilimsel tavsiyelere göre alınacağına işaret etti.

    Vandenbroucke, bazı aşı adaylarının umut verici olduğunu anımsatarak, aşıların sınırlı sayıdaki ilk bölümünün en erken gelecek yıl başında gelmesini öngördükleri kaydetti.

    Belçika da korona aşısı ücretsiz olacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir