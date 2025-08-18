Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerle aile fotoğrafı

Dünyanın gözü Washington'da..

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Avrupalı liderler yalnız bırakmadı..

Zelensky'nin Trump ile görüşmesi, esprili ve olumlu bir şekilde geçti.

Görüşmenin ardından Avrupalı liderlerle bir araya gelen Trump, Beyaz Saray'da aile fotoğrafı çektirdi.

BEYAZ SARAY'DA AİLE FOTOĞRAFI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile birlikte İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da fotoğrafta yer aldı..

Ancak fotoğrafta Avrupalı liderlerin yüzlerinin asık olması dikkat çekti.

TRUMP: BİR SONRAKİ ADIM ÜÇLÜ BİR TOPLANTI OLACAK VE BUNU HALLEDECEĞİZ

Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelensky ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, Zelensky ve Putin'in barış için bir çözüm bulacağını hissettiğini ve nihayetinde, bu konudaki bir kararın iki liderin mutabık kalması sonucunda alınabileceğini vurguladı.

Bugünkü toplantının iyi geçmesi halinde Putin ile bir toplantı ayarlayacağını belirten Trump, "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK DAYANIŞMA"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." diye konuştu.

Trump ile ikili görüşmesini "çok iyi ve yapıcı" şeklinde nitelendiren ve görüşmede "oldukça hassas konuları" ele aldıklarını kaydeden Zelensky, Rusya ile süren savaşın sona ermesi için güvenlik garantilerinin yanı sıra "tam bir esir değişiminin" de şart olduğunu bildirdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle bir araya geldiği toplantıyı "büyük dayanışma" olarak nitelendiren Zelensky, toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zelensky, "(Beyaz Saray'daki görüşmede) Umarım kararlar alırız ve ardından çok önemli olan, bölgesel ve benzeri tüm hassas konuları üçlü toplantıda liderler (Trump ve Putin ile) düzeyinde tartışırız." ifadesini kullandı.

Görüşmelerdeki en hassas konu kabul edilen olası toprak tavizlerine yönelik değerlendirmede bulunan Zelensky, bu konunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemel bir görüşmede çözülebileceğine işaret etti.

HARİTA "TEŞEKKÜRÜ"

Trump ve Zelensky’in yan yana oturduğu masanın karşısında büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkati çekti. Haritada pembeyle gölgelendirilen Ukrayna’nın doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösterdi.

Söz konusu haritaya yönelik değerlendirmede de bulunan Zelensky, "Başkan'a (Trump’a) savaş alanının haritadaki birçok detayını gösterdim. Harita için teşekkürler, harikaydı." ifadesini kullandı.

STARMER: GERÇEKTEN ÖNEMLİ VE TARİHİ ADIM OLABİLİR

Başbakan Starmer, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın, Avrupa kıtasının ve İngiltere'nin güvenliği için çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün doğru bir yaklaşımla, özellikle güvenlik garantileri konusunda gerçek ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Üçlü toplantının, "mantıklı bir sonraki adım" olduğu değerlendirmesinde bulunan Starmer, "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak. Gerçekten önemli ve tarihi adım olabilir." diye konuştu.