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    Biden: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

    ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili Demokratların "akıntıya karşı kürek çektiği" yorumunda bulundu.
    • 24.10.2022 - 23:03
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    Biden: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

    ABD Başkanı Joe Biden 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    Biden, Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret ederek, burada yaklaşan Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor"

    AA'nın haberine göre, anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil." ifadesini kullandı.

    Biden: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor #1

    Ara seçimler

    Amerikalılar, Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

    Biden: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor #2


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