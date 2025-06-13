Binyamin Netanyahu, İran halkının yanında olduklarını öne sürdü

AA & Ensonhaber

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu misilleme saldırısı başlattı.

İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlatıldı.

NETANYAHU: İRAN HALKINA KARŞI DEĞİLİZ

İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yönelik açıklamalarına yer verildi.

'İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı' olduğunu ileri süren Netanyahu, 'İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu' ifadesini kullandı.

Netanyahu, 'İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini' öne sürdü.

SIĞINAKTA TOPLANTI

Öte yandan, Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısının ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta toplantı yaptığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu'nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

İran'dan iki dalga halinde yapılan misillemenin ardından Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.