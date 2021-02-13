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- Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı
Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı
- DHA
- 13.02.2021 - 15:13
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında olan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriyeli Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Çobanbey kent merkezinde öğle saatlerinde bırakılan bomba yüklü araç uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.
EN İŞLEK CADDEYİ SEÇTİLER
En işlek caddede meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken, 12 kişi ise yaralandı. Bölgedeki ev, iş yeri ve araçlar ağır hasar gördü.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Saldırı sonrası yerel kolluk kuvvetleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
PKK/YPG İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.