Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
333.401
-0.84%
EXEN Coin
17.74
-4.87%
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı

    Türkiye sınır hattı yakınında bulunan beldesi bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı

    Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında olan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriyeli Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Çobanbey kent merkezinde öğle saatlerinde bırakılan bomba yüklü araç uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

    EN İŞLEK CADDEYİ SEÇTİLER

    En işlek caddede meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken, 12 kişi ise yaralandı. Bölgedeki ev, iş yeri ve araçlar ağır hasar gördü.

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı #2

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Saldırı sonrası yerel kolluk kuvvetleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı #3

    PKK/YPG İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı #4

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı #5

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı #6

    Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir