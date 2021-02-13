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Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı

Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı

Türkiye sınır hattı yakınında bulunan beldesi bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.