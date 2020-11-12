Danimarka'da itlaf edilecek 17 milyon vizon için yasal dayanak tartışması

Danimarka'da itlaf edilecek 17 milyon vizon için yasal dayanak tartışması

Tüm ülkede itlaf emrinin yasal dayanağının olmadığı kaydedildi. Muhalefet partileri, Gıda Bakanı Mogens Jensen’in istifasını istiyor.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaştığı ortaya çıktı.

4 Kasım’da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındı.

VİZONLAR İÇİN İTLAF KARARI

Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan koronavirüs aşısının, mutasyona uğrayan virüse etki etmediğini vurguladı.

"YASAL DAYANAĞI YOK"

Kararın açıklanmasının ardından "riskli bölge" olarak belirlenen Kuzey Jylland Bölgesi karantinaya alınırken, vizonların itlafıyla başlayan süreçte, hükümetin riskli bölgeler dışında tüm ülkede itlaf emrinin yasal dayanağının olmadığı ortaya çıktı.

"BAKAN İSTİFA ETSİN" ÇAĞRISI

Olay üzerine muhalefet partileri, konuyla ilgili çelişkili açıklamalarda bulunan Gıda Bakanı Mogens Jensen’in istifa etmesini istiyor. Jensen, dün 1.5 saat boyunca kamuoyuna açık bir toplantıda, Parlamento Çevre ve Gıda Komisyonu'na ifade verdi.

"HÜKÜMET YASA ÇIKARMAYI BEKLEMEDİ"

Mogens Jensen'e, vizonların itlafı konusunda pazar günü yaptığı, "Halk sağlığı önce geldiği için, hükümet yasa çıkarmayı beklemedi" açıklamasıyla, salı günü yaptığı "Hükümet yasal dayanağın eksik olduğunu daha sonra öğrendi" açıklaması hatırlatılarak "süreç içinde yalan söyleyip söylemediği" soruldu.

"Süreç boyunca gerçekleri söyledim." diyen Jensen, süreçle ilgili bakanlığının bir rapor hazırladığını ve raporun bir hafta içinde hazır hale geleceğini belirtti.

Mogens Jensen

ÖZÜR DİLEDİ

Vizon yetiştiricilerinden özür dileyen Jensen, riskli bölgeler dışında kalan vizon yetiştiricilerine "itlaf emri" içeren mektuplar yerine, "tavsiye" niteliğinde yeni mektuplar gönderildiğini söyledi.

Jensen, hükümetin parlamentodan "çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesi emrini" içeren yasayı geçirene kadar, isteyen çiftlik sahiplerinin vizonlarını itlaf etmeyi durdurabileceğini vurguladı.

2.8 MİLYON VİZON İTLAF EDİLDİ

Komisyonda 23 soruya cevap veren Jensen, ülkede 1.283 kişinin vizonları öldürmekle görevlendirildiğini, günde 100 bin civarında, toplamda ise 2.8 milyon vizonun itlaf edildiğini aktardı.

BAKAN'IN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Komisyon toplantısının sona ermesinin ardından basına açıklamalarda bulunan muhalefetteki partiler, Jensen’in istifa etmesini isterken, Sosyal Demokrat Parti’nin tek partili azınlık hükümetine destek veren Birlik Listesi (Kızıl-Yeşil İttifak) ve Sosyal Liberal parti ise bakanlık tarafından hazırlanan raporun ardından, bakanın geleceğiyle ilgili bir karar vereceklerini bildirdi.