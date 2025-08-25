Donald Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüştü: Elindeki morluk dikkat çekti

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’u ağırladı.

ELİNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Donald Trump'ın Lee Jae Myung'ı kapıda karşıladığı sırada ve sonrasında yaptığı basın açıklamasında kameralara dikkat çeken bir görüntü yansıdı.

Sosyal medyada da yayımlanan görüntülerde, Trump'ın sağ elinde büyük bir morluk olduğu fark edildi.

Kullanıcılar, "Donald Trump'ın bugün sağ elinde çok belirgin bir morluk var." şeklinde yorumlar yaptı.

ELİNİ KREMLE GİZLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump son günlerde elindeki morlukla kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmede, The Daily Beast gazetesine göre, Trump'ın elinde morluklar oluştuğu ve bu bölgeyi kozmetik bir ürün kullanarak gizlediği öğrenilmişti.

BEYAZ SARAY'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA: "SÜREKLİ EL SIKIŞMALARIN SONUCU"

24 Şubat günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelen ABD Başkanı, muhatabıyla üç kez el sıkışmış, bu sırada izleyiciler Trump'ın elindeki morluğu fark etmiş ve elinin üzerine yapılan makyajın renk tonunun Başkan'ın rengiyle uyuşmadığı yorumunda bulunmuştu.

Trump'ın elindeki morluğun gündem olması üzerine Beyaz Saray'dan açıklama gelmişti.

Daily Mail'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın elindeki morluğun, Başkan'ın seçim kampanyası sürecinde ve şimdi başkan olarak her gün yüzlerce kişiyle el sıkıştığını, sürekli tekrarlanan bu hareketin elinin üzerinde bir morluk oluşmasına neden olduğunu bildirmişti.

Ayrıca adı açıklanmayan yetkili de, Trump'ın mümkün olduğunca çok kişiyle selamlaşmaya çalıştığını da belirtmişti.

TRUMP'IN SAĞLIK SORUNLARI

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump'ın bacak ve ayaklarında şişlikler görülmüştü.

Şişlikler sonrası, Beyaz Saray tarafından kendisine 'kronik venöz yetmezlik' teşhisi konduğu açıklanmıştı.

Açıklamada, bu durumun özellikle 70 yaş üzeri bireylerde sıkça görülen, yaygın ve ciddi risk taşımayan bir rahatsızlık olduğu belirtilmişti.



