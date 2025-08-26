Eski Yunanistan Başbakanı: Filistin devleti tanınmalı

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dünyadan ses yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Fransa, İngiltere, Malta ve Avustralya, eylül ayında gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler zirvesinde, Filistin devletini tanıyacaklarının sinyallerini verdi.

Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir mesaj da Yunanistan'ın eski başbakanlarından Yorgos Papandreu'den geldi.

"BARIŞ İÇİN DÖRTLÜ YOL HARİTASI SÜRECİNE KATILDIM"

Papandreu, şahsi web sitesinden Filistin'de yaşananları değerlendirdiği bir makale paylaştı.

Kendisinin de bugüne dek Filistin'de barışı sağlamaya yönelik birçok inisiyatife dahil olduğunu hatırlatan Papandreu, "Barış için dörtlü yol haritası sürecine katıldım, (o dönemki) Türk mevkidaşım İsmail Cem ile birlikte her iki tarafı da ziyaret ederek bölgesel inisiyatifin içinde yer aldım. Ayrıca Avrupa misyonlarında bulundum." ifadesine yer verdi.

"FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI"

Papandreu, Filistin meselesinde iki devletli çözümün tek yol olduğuna dikkati çekerek, Filistin'in tanınmasının şiddet kısır döngüsünün kırılmasını sağlayabileceğinin altını çizdi.

Filistin'in bir devlet olarak tanınması gerektiğine olan inancını vurgulayan Papandreu, "Bu tanınma İsrail'i tecrit etmez. Aksine, barış için seslerini yükselten ve bölgedeki demokratik güçlerle dayanışma içinde bulunan İsrail ve Filistinli 'mantık güçlerini' kuvvetlendirir." ifadesini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ, GAZZE'NİN İNSANİ YARDIMA ULAŞMASI VE DÜŞMANCA EYLEMLERİN SONA ERMESİ OLMALIDIR"

Papandreu, Gazze'de Filistin halkının büyük bir dehşet yaşadığına işaret ederek şunları kaydetti:

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçu, insanlığa karşı suç ve olası bir soykırımı da içerebilecek şikayetlerin de dahil olduğu Filistin'deki durumu araştırırken, Yunanistan ve Avrupa olarak bizim önceliğimiz Gazze'nin insani yardıma ulaşması ve düşmanca eylemlerin sona ermesi olmalıdır.

"GAZZE'YE YARDIM SAĞLANMASI, BİRLİKTE YAŞAMA POLİTİKASINA GİDEN YOLU AÇAR"

Gazze'ye insani yardım sağlanmasının sadece bir görev olmadığını belirten Papandreu, "Aynı zamanda güven tesis eden bir güçtür. Umutsuzluğu tedavi eder ve birlikte yaşama politikasına giden yolu açar." ifadelerini kullandı.