FBI, Kongre'de şiddete karışanları bulmak için halktan bilgi istedi

ABD Federal Soruşturma Bürosu, halktan olaylara ilişkin görüntü talep etti.

ABD Kongresi'nde kan dökülmesine yol açan olaylarla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) harekete geçti.

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun Washington DC’deki Kongre binası ve etrafında dün yaşanan şiddet olaylarına ilişkin kamuoyundan, şiddeti provoke eden kişileri bulmaya yardım edecek görsel ve bilgi aradığı kaydedildi.

'BİLGİ, FOTOĞRAF VEYA GÖRÜNTÜ PAYLAŞIN' TALEBİ

"Amacımız, herkesi şiddetten ve diğer suç faaliyetlerinden koruyarak halkın anayasal protesto hakkını muhafaza etmektir." ifadesi kullanılan açıklamada, halktan, federal kanunların çiğnenmesine ve şiddet olaylarına şahit olmaları durumunda bununla ilgili bilgi, fotoğraf veya görüntüyü FBI'ya ulaştırmaları istendi.

AMERICAN AIRLINES İÇKİ HİZMETİ VERMEYECEK

ABD basınındaki haberlere göre, American Airlines, Kongre'deki olaylar nedeniyle artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde Washington bağlantılı seferlerinde alkol hizmetini askıya aldı.

Hava yolu şirketi, ayrıca Washington’daki havaalanı bölgelerinde önlemler çerçevesinde personel sayısını artırdı.