Fransız temsilci, AA muhabirinin Gazze sorusundan kaçtı Fransa'da hükümet sözcüsü, Gazze'de uluslararası hukuku savunmada Ukrayna'da olduğu kadar kararlı olmadığı ve çifte standart uyguladığı yönündeki AA muhabirinin eleştirilerini reddetti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'de 5 aydır uyguladığı katliam, yıkım, işgal ve zorunlu göç devam ederken, bazı batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşa dair açıklamalarına karşın, "çifte standart" yaklaşımları da sürüyor.



Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christophe Lemoine, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin'in Fransa'nın Gazze konusunda "çifte standart" uyguladığı ve "güvenilirlik mücadelesini kaybettiği" yönündeki açıklamalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Bizim için her insanın hayatı eşittir"

Fransız hükümetinin Ukrayna ve Gazze konusunda "çifte standart" uygulamadığını savunan Lemoine, "bizim için her insan hayatı eş değerdedir" mesajı verdi.

"Sivillerin ve sivil yapıların hedef alınmasını kınıyoruz"

Lemoine, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlileri ateş açarak öldürmesine ilişkin soruya karşılık yorum yapmaktan kaçındı ve Fransa'nın "genel olarak sivillerin ve sivil altyapıların hedef alınmasını kınadığını" belirtti.

Eski Başbakandan hükümete "çifte standart" eleştirisi

BFMTV'nin konuğu olan eski Fransa Başbakanı Villepin, ülkesinin Ukrayna'ya ve Gazze'ye yönelik tutumunu karşılaştırmış ve "Ukrayna'da uluslararası hukuku savunuyoruz. Bir Rus saldırısı oldu, bunu kabul edemeyiz ve Rusya'nın Ukrayna'da kazanmasına izin veremeyiz, bu açık." ifadesini kullanmıştı.

Hükümetin Gazze konusunda aynı kararlılıkla hareket etmediğine dikkati çeken Villepin, "İsrail'in iki devletli çözümün müzakere edilmemesi için elinden geleni yaptığını açıkça görsek bile Gazze'de siyasi çözümü savunmalıyız." demişti.

Villepin, hükümetin Gazze politikasında "sözden öte eyleme geçerek" İsrail hükümetine baskı yapması gerektiğini vurgulamıştı.