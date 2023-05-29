İngiliz gazeteci Richard Quest: Türkiye, krizlerde kilit rol oynayacak CNN International yayınında konuşan Quest, dünyanın farklı noktalarındaki durumlara işaret ederek, Ankara'nın kritik bir öneme sahip olacağını söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta ikinci tur için kurulan sandıktan yine birinci çıkması, ABD merkezli televizyonda yorumlandı.

İngiliz gazeteci Richard Quest, Antalya'dan katıldığı CNN International yayınında, Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesinin, küresel meselelere ne şekilde etki edebileceğini değerlendirdi.

Quest, "Şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir yol oynayacak." dedi.

"Türkiye hepsinde kilit bir rol oynayacak"

Dış politikada ABD, NATO, Avrupa Birliği ve göçmenler gibi çeşitli konulara işaret eden Quest, şunları söyledi:

Türkiye hepsinde kilit bir rol oynayacak. Üçüncü dönemini kazanıp yüreklenmiş bir Erdoğan, arabulucu, barıştırıcı, gücü ve iktidarı belirleyen kişi haline geldi.

Erdoğan daha güçlü

Gazeteci Quest, bu duruma örnek olarak NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in başvurusuna karşı çıkan Ankara'yı gösterdi: