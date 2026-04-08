İran: Silahlı Kuvvetler'in eli tetikte

İran Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin ardından varılan geçici ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rızai, “Silahlı kuvvetlerin eli, ülkenin çıkarları tamamen güvence altına alınana kadar tetikte kalmaya devam edecek” dedi.

ATEŞKESİN ARDINDAKİ SÜREÇ

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a saldırmış, Tahran da misilleme operasyonlarıyla karşılık vermişti.

Savaşın 40. gününde, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla iki haftalık geçici ateşkesi kabul etti.

Rızai, Trump’ın üç kez geri adım attığını belirterek, İran’ın 10 maddelik teklifinin müzakere temeli olarak kabul edildiğini vurguladı.

BÖLGESEL DİPLOMASİ DEVREDE

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, nihai müzakerelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, en geç 15 gün içinde tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasında mesaj alışverişinin devam etmesi ve sürecin sonuca ulaşması için yoğun diplomatik çaba gösterdi.

İSRAİL'İN TAVRI

Geçici ateşkesi destekleyen İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil edilmediğini belirterek, bu ülkeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İran ise ülke güvenliği ve çıkarlarını teminat altına alana kadar silahlı kuvvetlerinin tetikte olacağını bir kez daha teyit etti.