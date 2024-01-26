İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına tepki gösterdi Netanyahu, "Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı var" dedi. Filistinli sivillere karşı savaşmadıklarını iddia eden Netanyahu, soykırım suçlaması için 'yanlış ve çirkin' ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinden Gazze'de soykırım suçlarını durdurmasını isteyen Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, açıklamasına, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmaz." iddiasıyla başladı.

Ülkesini ve halkını savunmaya devam edeceklerini belirten Netanyahu, bu konudaki bağlılıklarının da "aynı derecede sarsılmaz" olduğunu söyledi.

"İsrail'in de kendini savunma hakkı var"

İsrail başbakanı, Gazze'de imza attıkları sivil katliamın üzerini "Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı var." diyerek örtmeye çalıştı.

Netanyahu, İsrail'in kendini savunma hakkını inkar etmeye yönelik girişimlerin "alçakça" olduğunu öne sürdü.

Soykırım suçlaması için 'yanlış ve çirkin' dedi

İsrailli siyasetçi, konuya ilişkin iddialarını şöyle sürdürdü:

İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması yalnızca yanlış değil, aynı zamanda çirkin. Saygın insanlar bunu reddetmeli.



Uluslararası Holokost Anma Günü arifesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum: Bir Daha Asla. İsrail, Hamas'a karşı kendisini savunmaya devam edecek.

'Filistinli sivillerle savaşmıyoruz' iddiası

Netanyahu, Hamas'a karşı mücadele ettiklerini, "Filistinli sivillerle savaşmadıklarını" da iddia etti. Ülkesini aklamaya çalışan Netanyahu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hamas sivilleri canlı kalkan olarak kullanırken bile, insani yardımı kolaylaştırmaya ve sivilleri zarardan uzak tutmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.



Vatanımızı ve milletimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Netanyahu'dan kabine üyelerine talimat

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun kabine üyelerine UAD'nin kararına yanıt vermekten kaçınmaları talimatını verdi ancak bundan sonuç alamadı.

Netanyahu'nun talimatına rağmen, her ikisi de aşırı sağ Otzma Yehudit partisinin üyesi olan Negev ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, mahkemenin kararını kınadı.