İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'den Uluslararası Adalet Divanı'na tepki: Varlığımızı tehdit ediyor

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail aleyhinde açılan soykırım davasında kritik kararlara imza attı.
İsrail'e soykırım suçlarına son vermesi yönünde çağrı yapan Divan, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu söyledi.
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti.
'Varlığımızı tehdit ediyor, dikkate almayalım' yorumu
UAD'ın kararları, Tel Aviv'de rahatsızlığa neden oldu. Açıklama, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi.
Ben-Gvir, Divan'ın kararının İsrail devletinin varlığını tehdit ettiğini, kararın dikkate alınmaması gerektiğini savundu.
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