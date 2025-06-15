İsrail, İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle 2 vatandaşını gözaltına aldı

AA & Ensonhaber

Karşılıklı saldırıların gölgesinde İsrail'de İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İran'ın talimatıyla güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

YAYIN YASAĞI

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.