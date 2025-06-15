İsrail, İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle 2 vatandaşını gözaltına aldı

AA & Ensonhaber
Karşılıklı saldırıların gölgesinde İsrail'de İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İran'ın talimatıyla güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
YAYIN YASAĞI
Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.
İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.
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