Joe Biden, Georgia'da miting düzenledi

Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmak istemediklerini belirten Biden, eyalette Demokrat adaylara oy istedi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık ve Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia eyaletinde miting düzenledi.

Seçimlerden bir gün önce Georgia'da miting yapan Biden, eyalet halkından Demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a oy vermelerini istedi.

"BİR EYALET, BİR NESLİN GİDİŞATINI BELİRLEYECEK"

Tüm ülkenin Georgia seçimlerini beklediğini belirten Biden, sadece bir eyaletin gelecek 4 yılı değil bir neslin gidişatını da belirleyeceğini ifade etti.

Biden, koronavirüs salgınına karşı 2 bin dolarlık nakit yardımının da Demokrat adayların kazanması durumunda Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmayacağını söyledi.

Demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a karşı Cumhuriyetçi Parti'den David Perdue ve Kelly Loeffler yarışıyor.

GEORGIA'DA 3 KASIM SONUÇLARI

Senato'da 6 yıllık görev süresi dolan Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini aldı ve ikinci dönemi kıl payı kaçırdı. Perdue'nun rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.