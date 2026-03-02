ABD ve 6 Arap ülkesi, İran’ın bölgesel saldırılarını kınadı

ABD ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün, İran’ın bölgedeki egemen topraklara düzenlediği saldırılara karşı ortak bildiri yayımladı. Bildiride, İran’ın eylemleri şiddetle kınanırken, ülkelerin savunma iş birliğinin önemi vurgulandı.

ORTAK SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Bildiride, İran’ın “rastgele ve sorumsuz” saldırılarının sivilleri ve çatışmalara dahil olmayan ülkeleri hedef aldığı ifade edildi. Ortak hava ve füze savunma iş birliği sayesinde can ve mal kaybının daha büyük boyutlara ulaşmasının önlendiği belirtilirken İran’ın eylemlerinin, birçok ülkenin egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığı kaydedildi.

Bildiride yer alan ifadeler şöyle:

Vatandaşlarımızı, egemenliğimizi ve topraklarımızı savunmada birleşmiş durumdayız ve bu saldırılara karşı kendimizi savunma hakkımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bölgesel güvenliğe olan bağlılığımız devam etmektedir.

İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılara yanıt olarak, ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta İHA ve füze saldırıları gerçekleştirdi.

Tahran yönetimi, saldırılarda “belirli ülkeleri hedef almadığını”, yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduklarını açıklasa da, bu saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve çeşitli binalarda maddi hasara yol açtı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

28 Şubat’ta İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında süren müzakereler devam ederken İran’a askeri saldırı başlattı. Saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda toplam 555 kişinin öldüğünü duyurdu.