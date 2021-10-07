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- Moderna, Afrika'da aşı üretim tesisi kuracak
Moderna, Afrika'da aşı üretim tesisi kuracak
Kıtaya açılmaya karar veren Moderna, yatırım maliyeti 500 milyon dolar olması beklenen tesisi hayata geçirecek.
- AA
- 07.10.2021 - 14:06
- Güncelleme : 07.10.2021 - 14:15
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs ve diğer salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alanını genişletiyor.
Moderna tarafından alınan karara göre, Afrika'da aşı üretim tesisi kurma hazırlıkları başladı.
AFRİKA'DA AŞI TESİSİ KARARI
Bloomberg'ün haberine göre, tesisin kurulacağı yere ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Moderna, Afrika'da kuracağı aşı üretim tesisinde koronavirüs dahil birçok salgın hastalığa karşı aşı üretecek.
PFIZER-BIONTECH'İN ARDINDAN İKİNCİ GİRİŞİM
Kurulacak aşı üretim tesisinin yaklaşık 500 milyon dolar yatırım gerektirdiği belirtiliyor.
Pfizer-BioNTech de temmuz ayında yaptığı açıklamada, Güney Afrika’nın Cape Town bölgesinde aşı üretimine başlayacağını duyurmuştu.