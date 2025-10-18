Nobel Barış Ödülü verilen Machado'dan Netanyahu'ya tebrik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği saldırılarda 67 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı tutuklama emri çıkardı.

KATLİAMI ÖVDÜ

2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, İsrail'in savaş sırasındaki başarılarını takdir ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu'yu arayarak savaş sırasında aldığı kararları, attığı adımları ve İsrail'in başarılarını takdir ettiğini söyleyen Machado, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Machado, İsrail'in İran eksenine yönelik saldırılarını da överken bunun sadece İsrail'e değil, aynı zamanda Venezuela'ya da tehdit olduğunu iddia etti.

Netanyahu'nun ise Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı Machado'yu tebrik ettiği belirtildi.