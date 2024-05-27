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Refah sınırında sıcak saatler: Mısır ile İsrail çatıştı

Refah sınırında sıcak saatler: Mısır ile İsrail çatıştı Mısır ve İsrail askerleri, karşılıklı çatışmaya girdi. 'Dramatik olay' şeklinde tanımlanan çatışmanın ayrıntıları belli oldu.