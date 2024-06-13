Rus savaş gemileri Küba'da görüntülendi Rusya'ya ait gemiler Havana'da demirledi. Küba halkı gemileri meraklı bakışlarla izlerken ABD'den, "Yakından takip ediyoruz" açıklaması geldi.

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AA & Ensonhaber

Rus donanmasının gemileri, Karayipler ülkesi Küba'ya ulaştı. Gemiler, ABD'nin Florida eyaletine yaklaşık 145 kilometre uzaklıktaki Havana Körfezi'nde demirledi.

Ukrayna savaşı, başta ABD olmak üzere Batı ile Rusya arasındaki ilişkileri germiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın nükleer savaş dönemine girebileceği yönünde uyarılar yapıyor.

Tam da böyle bir dönemde Küba hükümeti, Rusya'dan hareket eden 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkedeki limana vardığını duyurdu.

Rus savaş gemileri Küba'da

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da başkent Havana'daki limanda demirleyeceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki tarihi dostluğun hatırlatıldığı açıklamada, Rus denizcilerin, Devrim Donanma Komutanlığı ve Havana Valiliğine nezaket ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Kübalıların meraklı bakışları

Rus donanma müfrezesinin limana yaklaşmanın ardından Devrimci Silahlı Kuvvetler, San Carlos de La Cabana Kalesi'nden top ateşiyle filoyu karşıladı.

Kübalılar, ellerinde cep telefonları ve meraklı bakışlarla Rus savaş gemilerini izledi.

Nükleer denizaltı da bölgede

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Haziran’da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, şöyle denilmişti:

Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Rus donanma birliğini oluşturan gemilerin Gorshkov fırkateyni, filo tankeri Pashin, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan olduğu belirtilmişti.

ABD'nin gözü Rus filosunun üzerinde

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağını konuşlandırdı.

Küba'yı en son Amiral Gorshkov Fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu 25 Haziran 2019'da ziyaret etmişti.