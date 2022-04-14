Rusya'dan Batı'ya Donbas suçlaması

Rus Bakan Lavrov, "Batı ülkeleri, Donbas meselesini güçle çözmeye zorladı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile devam eden savaşa değindi.

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde düzenlenen "Dijital Uluslararası İlişkiler 2022" konferansında konuştu.

Batı'dan Kiev yönetimine peş peşe destek açıklamalarına işaret eden Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı yönlendirdiğini belirtti.

"Donbas meselesini güçle çözmeye zorladılar"

Lavrov, "Batı ülkeleri, 8 yıl boyunca Kiev rejimlerinin Minsk anlaşmalarına uymama isteksizliğini destekledi, Donbas meselesini güçle çözmeye zorladı. Kiev, Donetsk ve Luhansk'ta savaşa hazırlık yapıyordu." şeklinde konuştu.

"Batı, Rusya'ya karşı hibrit savaş ilan etti"

Batı'nın "normal" iletişim kanallarını kapatmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, "dijital diplomasinin" yabancı hedef kitlesine alternatif görüşü aktarabilmek için "tek kanal" olduğunu söyledi.

Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi bahanesiyle bize karşı hibrit savaş ilan etti. Bu savaş, bilgi alanı dahil çeşitli alanları kapsıyor." dedi.

"Mevcut kriz, ek fırsatlar sunuyor"

AA'nın haberine göre; Rusya'nın kendisini izole etmediğini belirten Lavrov, "Mevcut kriz, herhangi bir alanda olduğu gibi kalkınma için ek fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

İnternet yönetimi ve siber güvenlik alanında "yapıcı" iş birliğinin kurulmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, dijital alanda kendi güvenliklerini sağlayacaklarını ve çevrim içi platformları geliştireceklerini söyledi.