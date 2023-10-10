Savaş bölgesinde sıcak anlar! Hamas Aşkelon'u, İsrail Gazze'yi vuruyor Orta Doğu'da savaş çanları yükseliyor. 4 gündür çatışma halinde olan taraflardan Hamas, Aşkelon'a füze saldırısı gerçekleştirirken, İsrail de Gazze'yi bombalıyor.

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ensonhaber.com

İsrail-Gazze hattında gerilim dolu anlar yaşanıyor.

Hamas güçlerinin 7 Ekim günü başlattığı operasyona İsrail’in de karşılık vermesiyle savaş ortamı kaçınılmaz oldu.

4 gündür süregelen savaşta Orta Doğu adeta kan gölüne döndü.

Çatışmalar hız kesmiyor

İki tarafın da birbirine yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Çatışmalar sürerken, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Aşkelon kentine bir çağrıda bulundu.

Ubeyde, Aşkelon’da bulunan kişileri bölgeyi saat 17.00’ye kadar terk etmeleri yönünde uyardı.

Aşkelon'a füze saldırısı

Saatler 17.00’ye yaklaşırken Aşkelon bölgesindeki siviller şehirden hızla ayrılmaya başladı.

Ve belirlenen saat geldi, Hamas saldırıya başladı.

Gazze’den Aşkelon’a onlarca füze atıldı.

Gazze, bombardımana tutuldu

İsrail’de demir kubbe devreye girerken, hava saldırısı alarmları da çalmaya başladı.

Bir diğer yandan saldırı altında olan İsrail de Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.