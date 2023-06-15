Sırbistan’da sel felaketi: 14 nehir taştı Şiddetli yağışlar, 14 nehrin taşmasına neden olurken, 32 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi.

İHA

Tıpkı Türkiye gibi Sırbistan’da da sağanak var…

Şiddetli yağışlar yaşamı son derece olumsuz etkiliyor.

14 nehir taştı

Ülkenin merkezi ile doğu, güney ve güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar 14 nehrin taşmasına yol açtı.

32 şehir ve ilçede, seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Otomobiller sürüklendi

Selden en fazla etkilenen şehirlerden Novi Pazar’da 2 bin 500 evi su bastı.

Taşan Trnavica Nehri'nin otomobilleri, sel sularının ise ağaçları sürüklediği görüldü.

Binaları su bastı

Sırbistan İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Departmanı Temsilcisi Milos Milenkovic, yağışların devam etmesi nedeniyle nehirlerde yeniden taşkınların yaşanabileceğini ifade etti.

Jagodina kenti ile Cuprija, Despotovac ve Rekovac kasabalarında durumun kritik olduğunu belirten Milenkovic, Cacak şehrinde ise 200’den fazla binayı su bastığını açıkladı.

26 Mayıs'tan bu yana 21 OHAL

Milenkovic, 26 Mayıs’tan bu yana devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Sırbistan genelinde toplam 21 OHAL ilan edildiğine dikkat çekti.