Starmer: ABD'nin Hürmüz ablukasını desteklemeyeceğiz

Orta Doğu’da artan gerilim ve enerji güvenliği tartışmaları sürerken, İngiltere’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Başbakan Keir Starmer, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uygulamayı planladığı deniz ablukasına karşı olduklarını belirtti.

"AMAÇ BOĞAZI AÇIK TUTMAK"

BBC Radio 5’e konuşan Starmer, Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı açısından kritik bir geçiş noktası olduğunu ifade ederek, “Müttefiklerimizle birlikte hedefimiz Boğaz'ı kapatmak değil, açık tutmak.” dedi.

ENERJİ FİYATLARI UYARISI

Boğaz'ın kapanmasının petrol ve doğalgaz arzını sekteye uğratacağını vurgulayan Starmer, bunun doğrudan enerji fiyatlarını yükselteceğini belirtti. Starmer, vatandaşların daha yüksek faturalarla karşılaşmaması için boğazın açık kalmasının hayati olduğunu söyledi.

ABLUKA KARARINA MESAFE

ABD’nin deniz ablukası planına değinen Starmer, İngiltere’nin bu adımı desteklemediğini net bir dille ifade etti. Tüm diplomatik ve askeri hazırlıkların geçişin güvenli şekilde sürdürülmesine odaklandığını dile getirdi.

"SAVAŞA SÜRÜKLENMEYECEĞİZ"

Üzerinde çatışmaya dahil olma yönünde baskı bulunduğunu da açıklayan Starmer, buna rağmen İngiltere’nin savaşa dahil olmayacağını belirtti:

Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz. Yasal dayanağı olmayan bir sürece girmeyeceğiz.

BÖLGEDEKİ GERİLİM, PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, taraflar arasında yürütülen diplomatik temaslardan henüz somut bir sonuç çıkmadı.