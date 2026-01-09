Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı: Halep'ten hızlıca çıkın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de işler kızışıyor...

Suriye ordusunun dün nokta atışı operasyonlar başlatması ile dün gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Operasyonlar sonrası bir mahalleye sıkışan YPG/SDG unsurlarını tahliye etme süreci başladı.

ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

Süreç devam ederken terör örgütü YPG/SDG'li gruplar, Şeyh Maksud Mahallesi'ne gelen tahliye otobüslerine ateş açtı.

Örgüt mensupları, sosyal medya üzerinden videolar yayınlayarak direneceklerini duyurdu.

İKİNCİ BİR OPERASYON GELİYOR

Öte yandan Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun YPG'ye ikinci bir büyük operasyon yapma hazırlığında olduğunu duyurdu.

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı'nın açıklamasına yer verilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

"HIZLA DİĞER MAHALLERE GİTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İnsani yardım koridoru saat 16.00 ile 18.00 arasında açık olacak. Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki halkımızı, El-Awarid koridoru üzerinden Halep şehrinin diğer mahallelerine hızla gitmeye çağırıyoruz.

"SİLAH BIRAKMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Açıklamada terör örgütüne de son kez çağrı yapılarak, "Ayrıca SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz ve güvenliklerini sağlamak için çalışacağız." denildi.