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Haber Merkezi

Suriye'de çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

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MEHTER MARŞI TEL RIFAT'TA ÇALINDI

Suriye'de muhaliflerin Halep'te başlattığı ilerleyiş sürüyor. Muhalifler Tel Rıfat'ı PKK/YPG'den temizledi.

Teröristleri bölgeden temizleyen Suriyeli Türkmenler, Mehter Marşı ile Tel Rıfat'a girdi.

O anları kayda alan Suriyeli Türkmenlerin Mehter Marşı'na da eşlik ettiği görüldü.

Ayrıca araçlarından inen bazı Suriyeli Türkmenlerin secde ettiği anlar, yine kaydedilen videoda yer aldı.

TEL RIFAT'TAKİ SON DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle, rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.