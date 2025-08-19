Trump: Putin-Zelensky zirvesi için hazırlıklara başladım

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşme sona erdi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Trump, Beyaz Saray'da hem Zelensky hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

"HERKES RUSYA/UKRAYNA İÇİN BARIŞ OLASILIĞINDAN ÇOK MEMNUN"

Trump, Avrupalı liderlerin isimlerini tek tek sayarak kendileriyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun." yorumunu yaptı.

"PUTİN İLE ZELENSKY ARASINDA BİR TOPLANTI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIM"

Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelensky arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız." ifadesini kullandı.

Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.