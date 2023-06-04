Zelensky: Rus saldırılarında 500 çocuk öldü Ukrayna Lideri Zelensky, Rusya'nın son saldırısında hayatını kaybeden 4 çocuğun isimlerini açıkladı.

DHA

Ukrayna-Rusya savaşında iki ülkede büyük kayıplar yaşadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın son düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden üç çocuğun isimlerini paylaşarak, bu çocukların savaşın başından bu yana saldırılarda hayatını kaybeden 500 çocuğun arasında yer aldığını belirtti.

"Füzeler can alıyor"

Telegram hesabından açıklama yapan Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Harkiv'den 13 yaşındaki Dmytro, Vinnytsia'dan 4 yaşındaki Lisa, Novosolone'den henüz 2 günlük Serhii. Onlar, Rusya'nın saldırısı sonucu hayatları mahvolan 500 masum çocuk arasındaydı. Birçoğu ünlü akademisyenler, sanatçılar, spor şampiyonları olabilirdi. Ukrayna'nın tarihine katkıda bulunabilirdi. Düşmanın füzelerinin ve nefretinin kurbanı oldular, bu füzeler genç Ukraynalıların canını almaya devam ediyor.

"Bu savaşı kazanmalıyız"

Zelensky, savaşa bağlı nedenlerle yaralanan çocukların toplam sayısının tespit edilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: