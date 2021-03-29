MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin il bazlı alınan kararlarla devam edeceğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin güncellenen risk haritası sonrası, 58 ilin kırmızıya dönmesiyle yeni kısıtlamalar getirildi.

Açıklama sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama bekleniyordu. MEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İL BAZLI KARARLARLA DEVAM EDİLECEK"

"Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek.

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

"MEVCUT KARARLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak."







