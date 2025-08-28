YSK tercih sonuçları açıklandı: 179 öğrenci eksi netle üniversiteli oldu

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanmasıyla sona erdi.

Milyonlarca öğrenci, hayallerini kurdukları bölüm ve üniversitelere yerleşmeyi başardı.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması, ilginç bir tabloyu da ortaya koydu.

YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşmenin önü açıldı.

EKSİ NETLE ÜNİVERSİTE BURSU

2023’te 107, 2024’te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteye girmeyi başarmıştı.

Bu yıl ise 179 adayın eksi netle üniversiteli olduğu öğrenildi.

Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümlerinin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; üstelik bu öğrencilerin içinde burs kazananlar da var.

YKS PUANI NASIL HESAPLANIYOR

Baraj kaldırıldığı için YKS’nin ilk basamağı olan TYT’de Türkçe ya da Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapması durumunda adayın 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanabiliyor.

Yine 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için de adayın TYT’de puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerin en az birinden 0,5 net yapması yeterli oluyor.

Sınavdaki diğer testlerin hepsinde neti düşük olmasına rağmen yarım net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve tercih yapma şansı doğuyor.