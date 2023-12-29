Kur Korumalı Mevduat'ta önemli karar! 1 Ocak'tan itibaren KKM hesabı açılamayacak KKM hesaplarının azaltılması amaçlanıyordu. 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak. Anncak döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

AA

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının azaltılması ve Türk Lirası mevduatının artırılması amacı ile yeni bir uygulama devreye alınıyor.

Yeni alınan karara göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Ayrıca döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Merkez Bankası'nın hedefleri arasında KKM'nin azaltılması hedefi var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklanan 2024 para politikasında KKM’nin azaltılması hedefi belirtilmişti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)