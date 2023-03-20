ABD ve Avrupa'da derinleşen finansal endişe sonrası Fed ile 5 büyük merkez bankasından ortak adım ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı alındığını açıkladı. Söz konusu adım ABD ve Avrupa'da finansal sistemdeki son gelişmelere ilişkin endişelerin derinleştiği şeklinde yorumlandı.

ABD ve Avrupa'da finansal sistemdeki son gelişmelere ilişkin endişeler derinleşiyor.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacağını açıklamasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) ile Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarından yapılan ortak açıklamada var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Fed ve 5 büyük merkez bankasından swap kararı

ABD doları fonlamasını sağlamada swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankalarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi.

Günlük operasyonların bugün başlayacağı belirtilen açıklamada en az nisan ayı sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Merkez bankalarının arasındaki swap hatları ağının küresel fonlama piyasalarındaki baskıları hafifletmek için önemli bir likidite desteği işlevi gördüğü ve böylece bu tür baskıların hane halkı ve işletmelere yönelik kredi arzının üzerindeki etkileri hafifletmeye yardımcı olduğu kaydedildi.