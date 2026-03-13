ABD’den Rus petrolü için geçici izin

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel enerji arzının erişilebilirliğini artırmak amacıyla denizde bulunan Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin verildiğini duyurdu.

Bessent, ABD yönetiminin enerji piyasalarında istikrarı sağlamak için çeşitli adımlar attığını belirterek, bu kararın piyasadaki arz sıkışıklığını hafifletmeye yönelik olduğunu ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİ, ENERJİ PİYASASINI VURGULADI

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel enerji piyasalarında dengeyi korumayı hedeflediğini belirten Bessent, aynı zamanda İran kaynaklı tehditlere karşı mücadele ederken enerji fiyatlarının düşük tutulması için çalıştıklarını kaydetti.

"DAR KAPSAMLI VE KISA VADELİ"

Bessent, söz konusu düzenlemenin sınırlı kapsamda olduğunu vurgulayarak, yalnızca sevkiyat halinde bulunan petrol için geçerli olacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan genel lisansa göre, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimi veya gemiden boşaltılmasıyla ilgili işlemlere, ürünlerin 12 Mart’a kadar bir gemiye yüklenmiş olması şartıyla 11 Nisan’a kadar izin verilecek.

"RUSYA'YA BÜYÜK MALİ KAZANÇ SAĞLAMAYACAK"

Bessent, alınan kararın Rus hükümetine önemli bir mali avantaj sağlamayacağını savunarak, Rusya’nın petrol gelirlerinin büyük bölümünü üretim aşamasında uygulanan vergilerden elde ettiğini ifade etti.

"ABD'NİN ÜRETİMİ ARTTI"

Açıklamada ayrıca Trump yönetiminin enerji politikalarının ABD’de petrol ve doğal gaz üretimini rekor seviyelere çıkardığına dikkat çekildi.

Bessent, petrol fiyatlarında yaşanan artışın kısa vadeli olduğunu belirterek bunun “geçici bir aksaklık” olduğunu ve uzun vadede ABD ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.