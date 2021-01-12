Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi 40 milyon doların üzerinde

Akdeniz'in en önemli yatırım merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'nin, koronavirüs salgınına rağmen ticaret hacminin 2020'de 840 milyon doları aştığı bildirildi.

Antalya Serbest Bölge'de 55'i yerli 83 firmanın faaliyet gösteriyor.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ASBAŞ) yapılan açıklamaya göre, bölgenin geçen yılki ticaret hacminde 819 milyon dolarla sanayi grubu ürünleri başı çekti.

ASBAŞ, 2020'de yat sektöründen tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata, elektrik elektronikten tekstile kadar birçok alanda Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdü.

TİCARET HACMİ ARTTI

Salgın döneminde de üretime ara vermeyen Antalya Serbest Bölge, yıllık ticaret hacmini yüzde 8 artırdı. 2019 sonunda 777 milyon dolar olan ticaret hacmi, geçen yıl 840 milyon doları aştı.

EN FAZLA OECD ÜLKELERİ İLE TİCARET YAPILDI

Bölge, 432 milyon dolarla en yüksek ticareti Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleriyle gerçekleştirdi, bu ülkeler arasında en yüksek payları Almanya, Hollanda, İtalya ve ABD aldı.

Ayrıca 2020 ASBAŞ için yatırım yılı da oldu. Bu yıl başlayan Rıhtım Altyapı Projesi ile hayata geçirilecek yat atma-çekme sistemi haziranda tamamlanacak.

İSTİHDAM ARTTI

Bölgenin 2019 sonunda 5 bin 91 olan istihdam sayısı 2020 sonunda 5 bin 351'e yükseldi.