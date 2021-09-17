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    Avrupa borsalarında turizm ve taşımacılıkta yükseliş devam ediyor

    Avrupa borsalarında, seyahat kısıtlamalarını esnetme ihtimaline karşı turizm ve taşımacılık sektöründeki yükseliş devam ederken haftalık bazda yükselmeye hazırlanıyor.
    • REUTERS
    • 17.09.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:25
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    Avrupa borsalarında turizm ve taşımacılıkta yükseliş devam ediyor

    Avrupa borsaları seyahat esnekliklerinden olumlu etkilendi.

    Avrupa piyasaları, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarını esnetme ihtimalini değerlendiği haberlerinin hava yolu şirketleri ve konaklama sektörüne verdiği destekle haftalık bazda yükselmeye hazırlanıyor.

    Avrupa piyasalarını izleyen STOXX 600 endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Hafta başında küresel ekonomik büyüme konusunda endişelerin piyasaları etkilemesine rağmen haftalık bazda yüzde 0,6 kazanım elde etmeye hazırlanıyor.

    Avrupa borsalarında turizm ve taşımacılıkta yükseliş devam ediyor #1

    TURİZM VE TAŞIMACILIK AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİYOR

    Dün yılın günlük bazda en iyi performanslarından biri olan yüzde 3.4 ile kapanan turizm ve taşımacılık sektörü endeksi yüzde 1 yükseldi.

    SEYAHAT KISITLAMALARI ESNETİLİNCE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

    Wizz Air, IAG ve InterContinental Hotels İngiltere'nin katı  koronavirüs önlemleri kapsamında uyguladığı uluslararası seyahat kısıtlamalarını esnetmeyi değerlendirmesinin ardından yüzde 1,2 ve yüzde 4 aralığında yükseldi.

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