Bitcoin Nedir? Bitcoin Analizi ve Bitcoin Yorumları Neden Önemli?

Bitcoin denildiğinde ilk akla gelen kullanım amaçları “güvenli liman” ve “değer saklama” özellikleridir.

Bitcoin denildiğinde ilk akla gelen kullanım amaçları “güvenli liman” ve “değer saklama” özellikleridir. Ancak yatırım yapmak isteyen kişilerin Bitcoin’i (BTC) daha çok bir yatırım aracı olarak değerlendirdiği görülüyor. Bu noktada Bitcoin analizi ve Bitcoin yorumları önemli birer faktör olarak devreye giriyor.

Bitcoin Nedir?

Bitcoin, üçüncü tarafları aradan çıkaran, herhangi bir merkezi kontrol mekanizmasının bulunmadığı ve işlemlerde Blockchain teknolojisinin kullanıldığı ödeme sistemi olarak tanımlanabilir. Yani Bitcoin’de geleneksel sistemlerde olduğu gibi bir hükümet, merkez bankası ya da finansal kurum bulunmuyor. Bu da paranın özgürlüğünün sadece toplumlarda kalmasını sağlıyor.

Bununla birlikte Bitcoin’de üçüncü taraflar işin içinde olmadığı için hem işlem ücretleri geleneksel sistemlerde olduğundan çok daha düşük hem de işlem süreleri çok daha kısa. Bu durum özellikle uluslararası ödemelerde önemli bir etken haline geliyor. Çünkü bilindiği gibi geleneksel sistemlerde şu anda her ne kadar FAST (7/24 para transfer hizmeti) gibi uygulamalar yeni yeni kullanılmaya başlıyor olsa da uluslararası ödemelerde hala işlem süreleri çok uzun ve işlem ücretleri yüksek.

Ayrıca Bitcoin ile para transferi yapılacağı zaman geleneksel sistemlerdeki gibi oransal bir ücret de alınmıyor. Yani 100 dolar gönderen de 100.000 dolar gönderen de aynı işlem ücretini ödemiş oluyor. Buna ek olarak Bitcoin'in temelinde bulunan Blockchain teknolojisinin geleneksel sistemlerden çok daha güvenli olduğu biliniyor. Çünkü Blockchain’de yapılan her işlem dünya üzerinde dağınık halde bulunan binlerce bilgisayara aynı anda işleniyor ve gelen her işlem bir öncekinin üzerine kaydediliyor. Dolayısıyla Blockchain’de bir işlemi değiştirmek ya da silmek neredeyse imkansızdır.

Bu sebeplerle ve zaman zaman sergilediği fiyat hareketleri ile iyi bir değer saklama aracı olduğu için Bitcoin artık hem kurumlar hem de bireyler tarafından tercih edilen bir değer saklama ve yatırım aracı olarak görülüyor. Dolayısıyla Bitcoin analizi ve Bitcoin yorumları sık takip edilen gündem konuları halini almış durumda.

Bitcoin Analizinin Önemi

Alanında uzman analistler Bitcoin ile ilgili her gün teknik ve temel analizler yayınlıyor. Teknik analizlerde çok çeşitli analiz araçları kullanılırken temel analizlerde Bitcoin’in arzı, güncel haberler, Bitcoin ile ilgili yapılan açıklamalar ve gelişmeler değerlendiriliyor.

Bitcoin yatırımı yapmak isteyen ya da halihazırda yatırımı olan kişilerin de risklerini yönetebilmeleri için güvenilir kişilerin Bitcoin analizlerini takip etmeleri önemli bir nokta olarak nitelendiriliyor.

Bitcoin teknik analizinde analistler, geçmişteki Bitcoin fiyatı hareketlerini ve hacim verilerini değerlendirerek geleceğe dayalı tahminler yürütmeye çalışıyor. Bununla birlikte teknik analizin piyasadaki hakim duygudan faydalandığı da biliniyor. Teknik analizlerde en çok kullanılan araçların, Basit hareketli ortalamalar (SMA), Üstel hareketli ortalama (EMA), Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Bollinger Bantları (BB) vs. gibi olduğu ifade edilebilir.

Temel analizlerde ise daha nitel konuların ele alındığı söylenebilir. Yani varlığın büyüme oranı, rekabette olduğu diğer varlıklarla ilişkisi, ekip ve itibarı gibi konular temel analizin konusunu oluşturuyor.

CoinTürk’te de ifade edildiği gibi Bitcoin analizinin uzman ve bu konuda tecrübesi olan kişiler tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü şu anda Bitcoin ve kripto para birimleri oldukça popüler ve büyük bir kitle bu alana yönelmiş durumda.

Bitcoin Yorumları

Kripto para birimi piyasasında Bitcoin yorumlarının da oldukça önemli olduğu görülüyor. Çünkü Bitcoin nispeten yeni bir varlık ve insanlar uzmanların ve popüler isimlerin yaptığı açıklamaları takip ediyor. Özellikle kripto para ekosisteminde geçmişten beri var olan ve ekonomi konusunda uzmanlaşmış kişilerin bu alanda söz sahibi olduğu görülüyor.

Bunların yanında Bitcoin hakkında iyi ve yapıcı yorumlar yapanlar kadar kötü ve yıkıcı yorumlar yapanlar da var. Örneğin; ünlü milyarder Warren Buffet, Bitcoin’i bir “ fare zehri” olarak nitelendirirken bir başka ünlü milyarder Bill Miller Bitcoin’in fare zehri olması durumunda nakit paranın fare olacağını ifade ediyor.

Bunlara ek olarak özellikle bundan 5-6 yıl önce Bitcoin ile ilgili yıkıcı eleştirilerin çok daha sık yapıldığına şahit oluyorduk. Ancak artık geçmişte kötü yorumlar yapanların dahi bugün fikirlerini değiştirdiği görülüyor. Dolayısıyla Bitcoin geliştikçe ve benimsenme oranı arttıkça lider kripto para biriminin hedefi ve neler yapabileceği de çok daha net anlaşılıyor.

Ayrıca Bitcoin neredeyse ilk piyasaya sürüldüğünden bu yana çok fazla eleştiri, yasak ve yıkıcı yorumla karşı karşıya kalarak bugünlere gelmiş bir varlık. Dolayısıyla henüz 12 yaşında olmasına rağmen birçok büyük şirketin de BTC yatırımının bulunduğu göz önüne alındığında Bitcoin’in gerçekten büyük bir yol kat ettiği de ifade edilebilir. Hatta burada MicroStrategy gibi büyük bir firmanın dolardan vaz geçerek Bitcoin’i rezerv para birimi olarak benimsediğini de belirtmek faydalı olacaktır.

Son olarak Bitcoin yatırımı yapmak isteyen kişilerin kendi araştırmalarını kendilerinin yürütmesinin ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmesinin, riskin azaltılması açısından çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu noktada kripto para yorum ve analizi için Coin-turk.com haber sitesini ziyaret edebilirsiniz.