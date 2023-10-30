Cevdet Yılmaz: Vatandaşlarımızı enflasyonun etkilerinden korumak önceliğimiz TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir sunum yaparak planın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

AA

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Yılmaz açıklamalarında Türkiye Yüzyılında, ülkeyi her alanda daha ileriye taşıyarak gelişmiş ülkeler arasında yer almasının hedeflendiği belirterek özellikle memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun etkilerinden korumanın öncelik olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, sunumunda "Planlamanın hiç bir zaman modası geçmez, önemli olan nasıl bir planlama yapıldığıdır." diyerek, 2053 persfektife göre hareket edildiğini şu sözlerle aktardı:

2053 vizyonumuz, Türkiye'nin küresel olaylara yön veren bir ülke olmayı küresel mal ticaretinden yüzde 2'nin üzerinde pay almayı, insani endekste ilk 20'ye girmeyi, işsizlik oranını yüzde 5'lerin altına indirmeyi, dünyanın en değerli 100 marka arasında 5 markamızın yer almasını ön görüyoruz. İstanbul'a özel bir persfektif koyduk. İstanbul'un turizmde de dahil birçok alanda küresel bir merkez olmasını hedefliyoruz.

"Sanayi alanı artırılacak"

Yılmaz, plan dahilinde sanayi envanterine hazırlanacağını ve başta OSB'ler olmak üzere uygun alanlarda kapasite artırılacağını belirtti. Savunma sanayinin verimini artırmak için çalışmaların süreceğini belirten Yılmaz, planın sürdürülebilir yapıda olduğunu aktardı.

Yaşlı nüfusa yönelik hizmetler

65 yaş üstünün toplan nüfusun yüzde 10'unu oluşturması nedeni ile bu kesime yapılacak hizmetin artırılacağını belirten Yılmaz, etkili politikaların hayata geçirileceğine de vurgu yaptı.

Konuşmasında planla birlikte Türkiye'de konut arzının farklı bir düzeye getirileceğini belirten Yılmaz, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları sıraladı.

Cevdet Yılmaz'ın sunumunda öne çıkanlar:

-Kamu maliyesinde istikrarlı ve sürdürülebilir yapıyı daha da güçlendirmek temel amacımızdır.

-Memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak önceliğimiz olmaya devam edecektir.

-12. Kalkınma Planı, kalkınma hedeflerimize ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritası olacaktır.

-Adalet sadece mülkün değil kalkınmanın da temelidir. Adalet, güven ve yatırım sağlar.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)