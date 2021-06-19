Çiftçi kayıt sistemi başvuruları, 30 Haziran'da sona erecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının, 30 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 30 Haziran'da sona erecek. ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerimiz, desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor." dedi.

Bayraktar, “Ülkemizde ÇKS’ye kayıt yapılabilecek 23 milyon hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2020 yılında ÇKS kaydı 15 milyon hektarla sınırlı kaldı." dedi.

ÇİTFÇİ SAYISI VE TARIM ALANLARINDA AZALMA YAŞANDI

Bayraktar, ÇKS kayıtlarıyla ilgili, "2003 yılında 2 milyon 765 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırırken, 2010 yılında 2 milyon 318 bin çiftçi, 2020 yılında ise 2 milyon 111 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırmıştır. 2003-2020 yılları arasında ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısı yüzde 23,6 azalmıştır. Benzer şekilde 2003 yılında 16 milyon 700 bin hektar, 2010 yılında 15 milyon 600 bin hektar, 2020 yılında ise 15 milyon hektar alan ÇKS kaydına alınmıştır. Bu verilere göre 2003-2020 yılları arasında ÇKS’ye kayıtlı tarım alanlarında yüzde 10 oranında azalma olmuştur." diye konuştu.

“ÇKS KAYDI YAPTIRMAYAN ÇİFTÇİLER, TARIMSAL DESTEKLERDEN FAYDALANAMIYOR”

Bayraktar, tarımsal faaliyete devam ettikleri halde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin karşılaşacakları mağduriyetlere ilişkin, "ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticiler yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden yararlanamamakta, düşük faizli kredi kullanamamakta, TMO gibi kurumlara ürün verememekte, devlet destekli tarım sigortasına başvuramamaktadır. Uygulanan desteklemelerin yanı sıra yıl içerisinde yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden faydalanamamaktadır.

ÇİFTÇİLERİN BAŞVURULARINI YAPTIRMALARI GEREKLİ

Bu nedenlerle çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.